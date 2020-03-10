Çavuşoğlu: "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır"
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Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Rusya, Güncel

Çavuşoğlu: "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır"

AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

10.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:43

AA Editör Masası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (14)

Çavuşoğlu: " (Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bişey değil"

Çavuşoğlu: '(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Çavuşoğlu: "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır"

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