Çavuşoğlu: "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır"
AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
10.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:43
AA Editör Masası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (14)
Çavuşoğlu: " (Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bişey değil"
Kaynak: AA
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