Çavuşoğlu: "(Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Türkiye'nin tutumu başından beri ilkeli, net ve açık" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavuşoğlu: "(Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Türkiye'nin tutumu başından beri ilkeli, net ve açık"

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Salondaki gazeteciler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüden inişi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenledi.

Salondaki gazeteciler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüden inişi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenledi. (6)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye'nin tutumunun değişmediğini söyledi.

Çavuşoğlu: (Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Türkiye'nin tutumu başından beri ilkeli, net ve açık

Çavuşoğlu: (Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Türkiye'nin tutumu başından beri ilkeli, net ve açık

Çavuşoğlu: (Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Türkiye'nin tutumu başından beri ilkeli, net ve açık

AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

title