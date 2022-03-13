Çavuşoğlu: "(Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Türkiye'nin tutumu başından beri ilkeli, net ve açık"
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Salondaki gazeteciler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüden inişi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenledi.
Salondaki gazeteciler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüden inişi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenledi. (6)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye'nin tutumunun değişmediğini söyledi.