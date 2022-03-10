Çavuşoğlu: "(Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavuşoğlu: "(Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim"

AA - Oktay Özden - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü...

Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

(2)

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'daki Rusya-Türkiye- Ukrayna toplantısında, Putin ve Zelenskiy arasında görüşme gerçekleştirilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim"

Çavuşoğlu: (Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim

Çavuşoğlu: (Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim

Çavuşoğlu: (Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim

AA / Oktay Özden - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

title