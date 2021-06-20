Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti (3)

Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti (3)
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

'AB KELİMELERE TAKILIP ZAMANA OYNAMAMALI'Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunun müzakerelerinin başlaması gerektiğinikaydeden Çavuşoğlu, AB'nin birkaç kelimeye takılarak zamana oynamaması ve masaya gelmeleri gerektiğini söyledi.

'AB KELİMELERE TAKILIP ZAMANA OYNAMAMALI'

Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunun müzakerelerinin başlaması gerektiğini

kaydeden Çavuşoğlu, AB'nin birkaç kelimeye takılarak zamana oynamaması ve masaya gelmeleri gerektiğini söyledi. Somut adım beklendiğini de ifade eden Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu siyasi bir konu değil. Her iki tarafın yararına, her zaman bunun altını çiziyoruz. Kaç tur müzakere olacak onu bilmiyoruz. Ama müzakerelere başmak lazım. Daha önce üç tur müzakereler oldu, sonra durduruldu. Şimdi tekrar başlaması gerekiyor. Diğer taraftan göç mutabakatının içinde olan vize serbestisi dahil, bununla ilgili atılması gereken birkaç adım var.

AB'nin artık masaya dönmesi lazım. Geri kalan bu kriterleri yerine getirme konusunda birkaç kelimeye takılıp, zamana oynamaması gerekiyor. Somut adım bekliyoruz artık biz AB'den. Görüyoruz işte 'Türkiye ile görüş ayrılığımız olsa da Türkiye bizim için vazgeçilmez bir müttefik', bu sözler kulağa hoş gelebiliyor. Ama somut adım var mı? Yok bugüne kadar. İşte bu zirvede somut adım bekliyoruz. Göç konusunda ise bunun içinde çok unsurlar var. Bu sadece 'Turisti tut al parayı, Suriyelilere harcayın, okula harcayın' meselesi değil. Bunu güvenlik kaçakçılıkla, sınırdaki güvenlik boyutu, mültecilerin güvenli şekilde geldiği yere gönderilmesi var. Bu sorunun Covid-19'dan sonra da devam edeceği apaçık ortada. Afganistan'daki çekilme kararından sonra birçok insan Afganistan'ı terketme eğiliminde. Önümüzdeki süreç artarak devam edecekse bu iş birliğini genişleterek devam ettirmemiz gerekiyor. Biz görüşlerimizi AB tarafına ilettik, hangi konuda hangi adımlar atılacak. Liderler Zirvesi, komisyonu, bu konularda Türkiye ile müzakere etmek ve neticelendirmek için yetkilendirebilir. 1,5 seneyi geçti, bu konuda bir cevap göremedik. Bu zirvenin dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Türkiye'yi oyalamasınlar, güzel sözlerle oyalacaklarını düşünüyorlarsa yanlış düşünüyorlar. Biz AB ile AB üyesi ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek, işbirliğini geliştirmek ve genişletmek istiyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3)
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Deniz Poyraz Boris Johnson Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Merve Dizdar Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Aytaç Kara Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 12:43:25. #1.15#

title