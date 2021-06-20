Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti
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Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti

Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlamasını 22 Haziran'dan itibaren kaldırma kararını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Alınan karar bizi ve Rusları memnun etti" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlamasını 22 Haziran'dan itibaren kaldırma kararını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Alınan karar bizi ve Rusları memnun etti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde yapılan Antalya Diplomasi Forumu, bugün sona eriyor. Formun ev sahipliğini yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, forum değerlendirmesinin ardından soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlamasını 22 Haziran'dan itibaren kaldırma kararını olumlu karşıladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Rusya, vaka sayısı yüksek olduğu dönemde kısıtlamıştı uçuşları. Aldığımız tedbirlerle bu rakamlar 5 binlere düştü" dedi.Türkiye'nin sertifikasyon sürecinin dünyaya örnek olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Geçen sene 2 milyondan fazla turist geldi salgına rağmen. Bu sene 2 milyondan fazla Rus turistin gelmek istediğini görüyoruz. Rusya ve Türkiye'de yapılan anketler bunu gösteriyor. Alınan karar bizi ve Rusları memnun etti. Tanıdığımız dostlardan biz de bu mesajları aldık. Benim de Alanya'da Rus komşularım vardı, memnun olduklarını söylediler. Türkiye'ye yönelik birçok ülke kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Hollanda değerlendiriyor. Fransa da Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı" diye konuştu.


Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti
Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti
Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti
Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti
Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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