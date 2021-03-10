Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece bir kurum girdi

Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Doha Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı