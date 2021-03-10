Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
10.03.2021 21:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Doha Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı