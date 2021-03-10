Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
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Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

10.03.2021 21:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Doha Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme yaptı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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