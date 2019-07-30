Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Görüşmeden görüntüler


Kaynak: DHA
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