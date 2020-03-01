Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü
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Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

01.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:34
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde "Liderlerin buluşması öncesi konular" değerlendirildi.

Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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