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Çavuşoğlu: Rus'yanın Hafter'i ateşkes için ikna etmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Botchway ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Libya'da ateşkes için, "Rusya'nın Hafter'i ikna etmesini bekliyoruz" dedi.

11.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:58
Çavuşoğlu: Rus'yanın Hafter'i ateşkes için ikna etmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Botchway ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Libya'da ateşkes için, "Rusya'nın Hafter'i ikna etmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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