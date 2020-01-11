Çavuşoğlu: Rus'yanın Hafter'i ateşkes için ikna etmesini bekliyoruz

11.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Botchway ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Libya'da ateşkes için, "Rusya'nın Hafter'i ikna etmesini bekliyoruz" dedi.