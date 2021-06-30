Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)
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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın bölgenin iki büyük ülkesi olarak iş birliklerinin somut sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın bölgenin iki büyük ülkesi olarak iş birliklerinin somut sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınla mücadelede iş birliğini devam ettirdiklerini belirtti.

Sputnik V aşısının 400 bin dozunun Türkiye'ye geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, bu aşının ortak üretimi konusunda da kurumların birlikte çalıştığını kaydetti.

Lavrov ile aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması konusunda da görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Güvenli turizm bakımından da seyahatin önündeki engellerin kaldırılması bakımından da iş birliğimizi devam ettirmek arzusundayız. TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi stratejik projeleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu tür iş birliğimizi önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. İkili ilişkilerde ciddi bir sorun görmüyoruz. Diğer kurum ve bakanlıklarla ticaretin önündeki engeller dahil, var olan küçük sorunları da birlikte çözme azmimiz var." diye konuştu.

Rusya ile çalıştıkları çok sayıda bölgesel konular olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bölgenin iki büyük ülkesi olarak iş birliğimiz somut sonuçlar doğuruyor. Birbirimize saygı duyuyoruz. Liderler arasında samimi bir dostluk var. Karşılıklı mesai ve güven içinde çalışmalarımızı ve iş birliğimizi önümüzdeki süreçte devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İki doz aşı olan Ruslardan ve diğer turistlerden PCR testi istemiyoruz"

Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile ikili bölgesel pek çok konuyu içeren iş birliğini daha ileriye taşımak için yakın çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, "Aşılı turistlerin seyahatleri konusunda çelişkili haberler çıkıyor. Rus aşılarından hangileri Türkiye tarafından kabul ediliyor? Hangi durumda PCR testi gerekiyor?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Turizm konusundaki çelişkili haberlerin kaynağını bilmiyorum ama bizim uygulamamız son derece net ve basit. Bu uygulamayı birçok ülke ile yapmaya başladık. Diğer bir ülkeden gelen turistler için yaptığımız uygulamayı, Rusya'dan gelen turistler için de yapıyoruz. İki doz aşı olan Ruslardan ve diğer turistlerden PCR testi istemiyoruz. Rusya hangi aşıyı kullanıyorsa biz onu kabul ediyoruz. İster Sputnik ister başka aşılar. Aşı olmayanlardan neden PCR testi istiyoruz? Bu hepimizin güvenliği için. Buraya gelen Rus turistler, diğer turistler ve aynı şekilde turizm sektöründe çalışan vatandaşlarımızın ile esnaf için bu önemli. Hepimizin güvenliği için bu uygulamayı sürdürüyoruz. Uygulamamız gayet net."

(Sürecek)

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (3) - Haberler
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