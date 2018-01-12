Çavuşoğlu, Rumeli Balkan Buluşmasına Katıldı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye'de zenginlik güven varsa orada da insanlar rahat nefes alıyor. Onun için Türkiye güçlü olmak zorunda, ayaklarının üzerinde durmak zorunda. Operasyon çekmeye çalışanlara tuzak kurmaya çalışanlara gelirsek, Türkiye biliniz ki güçlü olacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de Rumeli Balkan Buluşmasına katıldı.Burada yerel halk dansları müzikleriyle karşılanan Hakan Çavuşoğlu, bu oyuna eşlik etti. Balkan coğrafyasının bir adının da acıların, gözlerinde dinlemeyen gözyaşlarının, hasretlik coğrafyası olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Halen buradan bir nefes oraya yöneldiğini görmek isteyen akrabalarımızın olduğu coğrafya. Türkiye böyle bir ülke. Türkiye'nin coğrafi sınırları 786 binmetrekare olabilir ama balkanlarda sorumluluklarımızı ihmal etmeyiz. Gönlün sınırı yoktur. Bir salonda çatı altında buluştuk. Burada da bir çatı altında buluşuyorsak bizde balkanlardaki kardeşlerimizi kucaklamaya devem ediyoruz. Allah bizi mücadelemizden geri bırakmasın. Türkiye'de zenginlik güven varsa orada da insanlar rahat nefes alıyor. Onun için Türkiye güçlü olmak zorunda, ayaklarının üzerinde durmak zorunda. Hepimiz beraber olarak bir olmak iri diri olmak durumundayız. Türkiye'nin sevdalısı olmak durumundayız" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Türkiye'ye 11 yaşında geldiğini ve dernek faaliyetlerinde bulunduğunu ifade eden Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye bir dönem yanı başındaki karındaşlarına ilgi alaka göstermemiş. Bu tamamen Türkiye'nin gücüyle alakalı bir durum. Türkiye güçlü ise balkanlara alakası artıyor. Türkiye'nin güçlü olması içinde herkes bir olmak zorunda, birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek zorunda. Operasyon çekmeye çalışanlara tuzak kurmaya çalışanlara gelirsek, Türkiye biliniz ki güçlü olacak. Türkiye'yi güçlendirmek isteğimiz bu. Güçlü olursak ilgili oluruz. Dertleriniz, dertlere sahip çıkarız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, son üç yılda Türkiye'nin yaptığı insani yardımların milli gelire oranlamasında, dünya birincisi olduğunu sözlerine ekledi. - İZMİR