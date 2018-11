Çavuşoğlu, Rum Medyasına Konuştu:  Önce Hangi Çözümü İstediğinizi Söyleyin

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafının etkili gazetelerinden Politis'e açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, gazetenin manşetten verdiği röportajda Rumlara, "Önce hangi çözümü istediğinizi söyleyin" çağrısı yaptı. "Annan Planı'nda, Türkiye'nin ne kadar esnek olabileceğini gösterdik, başarılamadı" diye konuşan Çavuşoğu, "Her şeyden önce neyi müzakere ettiğimizde anlaşmamız gerek. Ne tür çözüm? Federasyon mu, konfederasyon mu, iki devlet mi, dördüncü veya beşinci seçenek mi? Önce kendi aramızda görüşüp müzakere çerçevesinde, müzakerenin referans şartlarında gayrı resmi uzlaşalım" dedi.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren öncelikleri arasında Kıbrıs sorunun olduğuna işaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "2004'de Burgenstock'ta Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafı masadan kaçmak isterken biz bunu yapmadık, anlaşmayı imzaladık ve her iki tarafta da referanduma götürdük. Kıbrıs Türk tarafı planı yüzde 65'le kabul etti ancak Rumlar reddetti" dedi.

RUMLARIN VE TÜRKLERİN KORKULARI

Rumların, "1974'teki müdahale nedeniyle korkuyor olabileceğini" de ifade eden Çavuşoğlu, "Ancak öncesinde yapılanlar nedeniyle Kıbrıslı Türklerin de korktuğunu" kaydetti. Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti; "İlk önce, iki toplumun yan yana barış içerisinde yaşaması gerektiğini anlamalıyız. Bu, güven yaratıcı önlemler adil ve sürekli çözüm aracılığıyla olmalı. Korkuyu ve taraflar arasındaki kötü hissiyatı geride bırakmanın en iyi yolu budur."

TÜRKİYE'NİN GARANTİSİ

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Kıbrıs'a tek yanlı müdahale hakkından vazgeçmeye hazır olduğu sinyalini verdiği" yönündeki iddiayı da yanıtladı.

"Bunu kim diyor?" diye soran Çavuşoğlu, "Hiçbir şey vermedik. Bu konuyla ilgili dört aşamalı bir plan vardı ancak maalesef ikinci aşamadan sonra BM Genel Sekreteri döndü ve toplantıyı bitirdi. Hedef, bütün konuları müzakere etmemizdi. Ancak diğer masada, Kıbrıslı Rumlar, Crans Montana'da iki taraf arasında varılan yönetim ve dönüşümlü başkanlık gibi bazı yakınlaşmalardan caydı. BM Genel Sekreteri de sadece Türkiye'nin adım attığını, esnek olduğunu ancak sonunda hiçbir şey olmadığını anladı. Çerçevesi bile işlemedi ve bize, son toplantı olduğu söylendi. Prosedür başarısız olunca, Crans Montana'da attığımız adım ve önerilerimizi geri çektik. Müzakereler olursa, önerilerimizi masaya getirebiliriz" diye konuştu.

'BİR BAŞARISIZLIĞA LÜKSÜMÜZ YOK'

"Bakınız, farklı alternatifler var diyoruz. Hepsini masaya koyalım, Ada'dan veya garantörlerden farlı fikirlere açığız" diye sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Neyi müzakere ettiğimizi önceden görüşüp, anlaşmamız gerek. Mesajım bu. Herhangi biriyle konuşurken hiçbir çözümde ısrar etmiyorum. Ne Kıbrıs Türk tarafıyla, ne (Rum lider) Nikos Anastasiadis'le, ne (Rum ana muhalefet lideri) Andros Kiprianu'yla, ne de BM Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta üç garantörler olarak görüştüğümüz Yunanistan ve Birleşik Krallık ile. Söylemeye çalıştığımız nettir. Bir başarısızlığa daha lüksümüz yok. Bu nedenle, zaman ve enerji harcamadan, araya seçimler girmeden önce kendi aramızda anlaşmamız gerek. Çok zaman harcadık. Sürekli, yalnız Türkiye ve Kıbrıslı Türkler tarafından değil, ortak kabul görecek bir çözümün zamanı geldi. Nihayetinde her çözüm, her iki taraftaki referandumda halk tarafından desteklenmeli, aksi halde yeniden başarısız oluruz."

