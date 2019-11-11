Çavuşoğlu, Ruanda'nın yeni dışişleri bakanını tebrik etti

Çavuşoğlu, Ruanda'nın yeni dışişleri bakanını tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'nın yeni atanan Dışişleri Bakanı Vincent Biruta'yı tebrik etti.

11.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:56
Çavuşoğlu, Ruanda'nın yeni dışişleri bakanını tebrik etti

Dışişleri Bakanı , Ruanda'nın yeni atanan Dışişleri Bakanı Vincent Biruta'yı tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Biruta ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, görüşmede, Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Biruta'ya yeni görevinden ötürü tebriklerini iletti.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, geçen haftaki kabine değişikliğinde Çevre Bakanı Biruta'yı Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı olarak görevlendirmişti.

Kaynak: AA
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