Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sezibera ile görüştü

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera'yı karşılaması ve tokalaşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

Kaynak: AA