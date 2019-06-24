Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sezibera ile görüştü
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera'yı karşılaması ve tokalaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera'yı karşılaması ve tokalaşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Kaynak: AA
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