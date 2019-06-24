Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü

Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü

Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü(Tür: Ankara)

Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü
(Tür: Ankara)

Kaynak: DHA
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