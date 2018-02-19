Çavuşoğlu: Rejim Afrin'e PKK ve Ypg'yi Temizlemek İçin Giriyorsa, Sorun Yok (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Ürdün'de, Ürdün Başbakanı Ayman Al Safadi ile birlikte yaptığı ortak basın toplantısında "Suriye rejimi Afrin'e PKK ve YPG'yi korumak için girerse, bizi, Türk askerini kimse durduramaz" dedi.

Bir gazetecinin Suriye'deki Esad rejiminin YPG ile işbirliği yaptığına dair haberleri değerlendirmesi istenen Çavuşoğlu "Biz başından beri net bir şey söylüyoruz. Bizim Afrin- Zeytin Dalı operasyonumuzun da Fırat Kalkanı operasyonumuzun da amacı başından beri belli; Bölgedeki terör unsurlarını ortadan kaldırmak" dedi ve şöyle devam etti:

"Yine Afrin bölgesinde de hedefimiz belli, PKK/YPG terör unsurlarını yok etmek için başlattık bu harekatı. Ürdün de bu harekatı destekliyor. Suriye rejiminin PKK/YPG unsurlarıyla işbirliği yaptığına dair haberleri ben de okudum bu sabah. Rejim buraya PKK ve YPG'yi temizlemek için girerse, problem yok. Rejim burada YPG'yi korumak için girerse, bizi, Türk askerini kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerli, Fırat'ın doğusu için de geçerli, Menbiç için de geçerli" dedi.

Konuşmasına Ürdün Dışişleri Bakanı Al Safadi'ye gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek başlayan Çavuşoğlu, "Öncelikle göstermiş olduğunuz misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum, özellikle dün akşam beni ve heyetimi kendi evinizde ağırlamanızı hiç unutmayacağım" dedi.

İkili ilişkilerin özellikle son bir iki yıl içinde ivme kazandığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Karşılıklı ziyaretlerin sayısı en üst düzeyde ve bakanlar düzeyinde görüşmeler artmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın Ürdün ziyareti, Majesteleri Kral 2. Abdullah'ın Türkiye'yi iki kez ziyaret etmesi, bizim karşılıklı ziyaretlerimiz, karma ekonomi komisyonu toplantılarımız, diğer düzeylerdeki görüşmelerimiz ve önümüzdeki süreçte yapacağımız görüşmeler bunun kanıtı. Yarın da, Genel Kurmay Başkanımız Hulusi Akar Ürdün'e gelecek. Başbakanımız inşallah gelecek. Meclis Başkanımız da gelecek. Tüm bu görüşmeler ilişkilerimize ivme kazandırmak için."

Siyasi istişare mekanizması kuruyoruz

İki bakanlık arasında siyasi istişare mekanizması kurmak konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "İmzalayacağımız anlaşmaların takibi, imzalananların takibi için kurulacak" dedi.

İki ülkenin kültürel yakınlığına da değinen Çavuşoğlu, "Dün Ürdün'de yaşayan birçok vatandaşımızı gördüm. Karma evlilikler var, kültürümüz aynı, tarihimiz ortak. Vatandaşlarımızın burada mutlu olması şaşırtıcı değil. Arapça öğrenmeye gelen öğrencilerimiz var. Maarif Vakfı'mız ve birçok özel sektör ve devlet kurumları Ürdün'de faaliyet gösteriyor" dedi.

"THY 19 Mart'ta Amman seferlerine başlıyor"

Çavuşoğlu iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ilişkin bir de haber verdi ve Türk Hava Yolları'nın Mart'ın 19'unda Amman'a ilk uçuşunu başlattığını açıkladı ve ekledi:

"Bu da karşılıklı turist sayısını da artıracaktır. Biz vatandaşlarımızı Kudüs'e Ürdün üzerinden gitmeye teşvik ediyoruz. Umarız bu ek seferlerle de bu gerçekleşir.

"Ürdün'ün istikrarı bizim istikrarımızdır"

"İkili ticaret hacmimizde bizim lehimize bir açık var, bunun farkındayız. Dolayısıyla bunu dengelememiz lazım. Bunu dengelemek için atılması gereken adımları değerlendirdik.

"Somut adımları değerli kardeşim Ayman Al Safadi ile birlikte atmak için çalışacağız. Ürdün'ün istikrarı, ekonomik büyümesi bizim istikrarımız ve ekonomik büyümemiz için önemlidir.

"Ürdün'le bölgesel konularda görüş ayrılığımız yok"

"Ürdün'le bölgesel konularda görüş ayrılığımız yok, hatta görüş birliğimiz var. ABD'nin aldığı karar konusunda da aynı fikirdeyiz. İstanbul'daki zirveye de katılmanız çok anlamlıydı.

"Birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da birlikte aldırdığımız kararla ABD'nin kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bir kez daha belirtmiş olduk. Bu davayı, Kudüs meselesini, sahiplenmemiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

"Suriye ve Irak konusunda da görüşlerimiz ayrı, buralarda barış istiyoruz. Hiçbir gizli ajandamız yok. Buralara barış geldikten sonra da birlikte çalışacağımızı belirtmek istiyorum."

Görüntü dökümü:

Ürdün'de gerçekleşen ortak basın toplantısı - İstanbul