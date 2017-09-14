Çavuşoğlu: "Referandumda Israr Edilirse Bunun Bir Bedeli Olur"

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'in ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(IKBY'deki referandum kararı) Herkes bizden adım atmamızı bekliyor, buna Amerikalılar da dahil. Biz yeri geldi mi hiçbir gücü kullanmaktan çekinmeyiz."