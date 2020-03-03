Çavuşoğlu-Raab görüşmesi (2)
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Çavuşoğlu-Raab görüşmesi (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüştü.

03.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:51
Çavuşoğlu-Raab görüşmesi (2)

Dışişleri Bakanı 'nun, Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüştü. (2)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çavuşoğlu-Raab görüşmesi (2)
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