Çavuşoğlu-Raab görüşmesi (2)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüştü.
03.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüştü. (2)
Kaynak: AA