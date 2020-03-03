Çavuşoğlu-Raab görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın tokalaşması Çavuşoğlu-Raab'ın baş başa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
03.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın tokalaşması
Çavuşoğlu-Raab'ın baş başa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Kaynak: AA