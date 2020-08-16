Çavuşoğlu: "(Pompeo'yla) Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde (ABD'yle) istişarelerimizi...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları SANTA DOMİNGO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
16.08.2020 21:24 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları SANTA DOMİNGO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA