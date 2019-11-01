Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü: Gündem Suriye ve Ermeni soykırımını tanıma yasa tasarısı
Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye konusunu ele aldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye konusunu ele aldı. Euronews.com'da Görüntüle