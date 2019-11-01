Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü: Gündem Suriye ve Ermeni soykırımını tanıma yasa tasarısı

Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü: Gündem Suriye ve Ermeni soykırımını tanıma yasa tasarısı

Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye konusunu ele aldı.

01.11.2019 01:52
Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü: Gündem Suriye ve Ermeni soykırımını tanıma yasa tasarısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye konusunu ele aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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