Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesi
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Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tokalaşması BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

20.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:10
Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesi

Dışişleri Bakanı 'nun ABD Dışişleri Bakanı ile tokalaşması BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere 'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesi
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