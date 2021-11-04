ÇAVUŞOĞLU, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2022 BÜTÇESİ İÇİN KONUŞTU
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi ele alındı.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi ele alındı.
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