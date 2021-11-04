ÇAVUŞOĞLU, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2022 BÜTÇESİ İÇİN KONUŞTU

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi ele alındı.

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