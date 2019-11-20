Çavuşoğlu: "PKK'lılar ve FETÖ dahil diğer teröristler, Avrupa Parlamentosu'nda cirit atıyor"-...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
20.11.2019 21:21 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çavuşoğlu: "PKK'lılar ve FETÖ dahil diğer teröristler, Avrupa Parlamentosu'nda cirit atıyor"-...