Çavuşoğlu: "PKK'lılar ve FETÖ dahil diğer teröristler, Avrupa Parlamentosu'nda cirit atıyor"-...
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Çavuşoğlu: "PKK'lılar ve FETÖ dahil diğer teröristler, Avrupa Parlamentosu'nda cirit atıyor"-...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

20.11.2019 21:21 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:24
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu: "PKK'lılar ve FETÖ dahil diğer teröristler, Avrupa Parlamentosu'nda cirit atıyor"-...
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