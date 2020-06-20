Çavuşoğlu: "Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek"
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Çavuşoğlu: "Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

20.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kuzey Irak Süleymaniye bölgesinde PKK terör örgütü şehre indi. Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Oradaki partilere de baskı yapıyorlar. Dolayısıyla oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek. Bu bizim için de Irak için de iyi."

Çavuşoğlu: 'Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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