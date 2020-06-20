Çavuşoğlu: "Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kuzey Irak Süleymaniye bölgesinde PKK terör örgütü şehre indi. Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Oradaki partilere de baskı yapıyorlar. Dolayısıyla oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek. Bu bizim için de Irak için de iyi."

Kaynak: AA