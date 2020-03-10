Çavuşoğlu: "Patriot'un NATO çerçevesinde konuşlandırılması, S-400'ün alınmasına engel değil"
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Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, S 400, Güncel

Çavuşoğlu: "Patriot'un NATO çerçevesinde konuşlandırılması, S-400'ün alınmasına engel değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patriot hava savunma sisteminin Türkiye'ye konuşlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, bunun S-400'lerin varlığıyla ilgisi olmadığını belirterek ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa ülkelerinin Türkiye ile kalıcı müttefiklik ilişkileri içinde olması...

10.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:54
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patriot hava savunma sisteminin Türkiye'ye konuşlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, bunun S-400'lerin varlığıyla ilgisi olmadığını belirterek ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa ülkelerinin Türkiye ile kalıcı müttefiklik ilişkileri içinde olması gerektiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, İdlib krizi bağlamında ABD'nin Türkiye'ye sağlayabileceği somut desteklerle ilgili soru üzerine, ABD'den olumlu açıklamalar geldiğini söyledi.

"ABD istese bir Patriot'u yine getirip koyabilir. Hava savunma sistemi bu. Aynı şekilde istihbarat paylaşımı dahil, havadan, karadan bazı destekler verebileceklerini söylediler." diyen Çavuşoğlu, Amerikalı muhataplarının Türkiye'nin bu konudaki ihtiyaçlarını ve ne tür destekler verilmesi gerektiğini bildiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Her zaman olduğu gibi yine bu süreçte de ABD içinde farklı kurumlardan farklı sesler geldi. Dolayısıyla kimin ne söylediği değil, önümüzdeki süreçte nasıl bir destek verip verilmediğini göreceğiz." diye konuştu.

Patriot konuşlandırılmasına S-400'lerin mani olup olmadığına ilişkin bir soruyu Çavuşoğlu, şöyle yanıtladı:

"Bir Patriot'un konuşlandırılmasıyla S-400'ün ilgisi yok. Sınırda Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var. O nedenle S-400'ü aldık. Ama Patriot'un NATO çerçevesinde konuşlandırılması, S-400'ün alınmasına engel değil. S-400'ün Türkiye'de olması buna engel değil."

Çavuşoğlu, ABD'den Patriotları satma garantisi istediklerini belirterek "İçerideki süreçler ne ise bunları tamamlamak senin yükümlülüğün, benim değil. Kongre'ye gidip ben yalvarmayacağım 'siz izin verin de ben Patriot alayım' diye. Eğer satmak istiyorsanız kendi sürecinizi kendiniz tamamlarsınız. Alabiliriz. Ama bunu başka bir şarta bağlamak doğru değil. Biz de 'Bize burada geçici, hemen acil ihtiyacımız var bir tane Patriot sistemini kurarsanız sizden daha sonra alırız' demedik. Biz sizden doğrudan almaya hazırız dedik." değerlendirmesini yaptı.

NATO'dan da bu yönde talepte bulunulduğunu ve NATO Genel Sekreteri'nin bu konuda çalıştıklarını söylediğini aktaran Çavuşoğlu, "Uygulamayı görmemiz lazım. ABD'den olması da şart değil. NATO müttefiklerinin elinde Patriot var mı? Var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, şu an Patriot'un Türkiye'nin satın alması gereken bir sistem değil, Türkiye'ye verilmesi gereken bir destek olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstediğimiz esasen hayali ve yeni şeyler değil. Her şeyden önce daha önce Türkiye için uyarlanmış savunma planları var. NATO'nun Türkiye'ye verebileceği desteğin paketinden bahsediyorum. Bunun için de uygulanan var ama uygulanmayanlar çok. Daha önce alınmış bir kararın uygulanması gerçekleştiği zaman, zaten fazla bir şey yapmaya gerek yok."

Türk-Amerikan ilişkilerinin ivme kazanması ihtimali ve S-400'lerin aktive olacağı tarihle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, "S-400'ün aktif hale gelmesi teknik bir konu. Daha önce konulan hedef nisandı. Arkadaşlarımız teknik olarak çalışıyorlar." dedi.

"ABD ile olan ilişkilerimiz üçüncü bir ülke ile olan ilişkilerimize bağlı olmamalı"

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin kısa vadeli değil ancak orta ve uzun vadeli yol haritalarıyla stabil şekilde yürütülebileceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bugün İdlib'den, Suriye'den dolayı 'Rusya rejimi destekliyor. Türkiye bir harekatı başlattı. Dolayısıyla Rusya ile ilişkilerde bir gerilme oluyor. Ben bundan yararlanayım' anlayışı olursa, yarın başka basit veya ciddi bir konudan dolayı tekrar geri adımlar atılır. Kimse fırsatçılık yapmasın. AB de Avrupa ülkeleri de ABD de fırsatçılık yapmasın. Gerçek anlamda müttefik olarak görüyorlarsa ve bundan sonra da görmek istiyorlarsa ve ilişkilerimizi bu çerçevede yürütmek istiyorlarsa, Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı sorunlar veya rahatsız olduğu konularda gerekli adımları atmaları gerekiyor. YPG/PKK yerine Türkiye tercih edilsin. FETÖ ile mücadelemize destek verilsin. Günübirlik hamlelerle ilişkiler gerçek anlamda iyileştirilemez. Kötü tablo çizmek için söylemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bizim ABD ile olan ilişkilerimiz üçüncü bir ülke ile olan ilişkilerimize bağlı olmamalı."

(Sürecek)

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Çavuşoğlu: 'Patriot'un NATO çerçevesinde konuşlandırılması, S-400'ün alınmasına engel değil'

Kaynak: AA

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Çavuşoğlu: "Patriot'un NATO çerçevesinde konuşlandırılması, S-400'ün alınmasına engel değil"

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