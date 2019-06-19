Çavuşoğlu: "Parlamenter diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"

Çavuşoğlu: "Parlamenter diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi Salondaki katılımcılardan görüntüler Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetlilerle sohbeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile...

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi
Salondaki katılımcılardan görüntüler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetlilerle sohbeti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (1)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et