Çavuşoğlu: "Parlamenter diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi
Salondaki katılımcılardan görüntüler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetlilerle sohbeti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (1)
Kaynak: AA
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