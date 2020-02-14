Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile Keşmir'i konuştu
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Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile Keşmir'i konuştu

Pakistan'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile görüşerek Keşmir sorununa ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

14.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:06
Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile Keşmir'i konuştu

'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı , Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile görüşerek Keşmir sorununa ilişkin görüş alışverişinde bulundu.


Pakistan'ın başkenti İslamabad'da resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile görüşerek Keşmir sorununu ele aldı. Bölgesel ve ikili ilişkileri ele alan Çavuşoğlu ve Qureshi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için ortak çabaların sürdürüleceğini belirtti. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Qureshi, bu bağlamda görüşmelerin devam edeceğini de vurguladı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA
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