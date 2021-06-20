Çavuşoğlu, Pakistan ve Gine-Bissaulu mevkidaşları ve eski AKPM Başkanı Linden ile bir araya geldi
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Çavuşoğlu, Pakistan ve Gine-Bissaulu mevkidaşları ve eski AKPM Başkanı Linden ile bir araya geldi

Çavuşoğlu, Pakistan ve Gine-Bissaulu mevkidaşları ve eski AKPM Başkanı Linden ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Hollanda Senatosunun eski Başkanı Rene van der Linden ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Hollanda Senatosunun eski Başkanı Rene van der Linden ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu'nda Pakistan ve Gine-Bissau dışişleri bakanları ile AKPM'nin eski Başkanı Linden ile bir araya geldiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmelere ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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