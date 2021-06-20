Çavuşoğlu, Pakistan ve Gine-Bissaulu mevkidaşları ve eski AKPM Başkanı Linden ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Hollanda Senatosunun eski Başkanı Rene van der Linden ile bir araya geldi.