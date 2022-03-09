Çavuşoğlu, Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Jakhar'ı kabul etti - Haberler

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Çavuşoğlu, Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Jakhar'ı kabul etti

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Malik Niaz Ahmed Jakhar ve beraberindeki heyet ile görüşmesi Heyetlerin toplantı masasında oturması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Türkiye...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Pakistan- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Malik Niaz Ahmed Jakhar ve beraberindeki heyet ile görüşmesi

Heyetlerin toplantı masasında oturması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Malik Niaz Ahmed Jakhar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çavuşoğlu, Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Jakhar'ı kabul etti

Çavuşoğlu, Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Jakhar'ı kabul etti

Çavuşoğlu, Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Jakhar'ı kabul etti

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Türkiye, Güncel, Haberler

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