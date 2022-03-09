Çavuşoğlu, Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Jakhar'ı kabul etti
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Malik Niaz Ahmed Jakhar ve beraberindeki heyet ile görüşmesi Heyetlerin toplantı masasında oturması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Türkiye...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Pakistan- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Malik Niaz Ahmed Jakhar ve beraberindeki heyet ile görüşmesi
Heyetlerin toplantı masasında oturması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Malik Niaz Ahmed Jakhar ve beraberindeki heyeti kabul etti.