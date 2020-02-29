Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü
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Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile tokalaşması İki bakanın oturararak sohbet etmesi DOHA (A.A) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü.

29.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:13
Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü

Dışişleri Bakanı 'nun Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile tokalaşması

İki bakanın oturararak sohbet etmesi DOHA (A.A) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü
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