Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile tokalaşması İki bakanın oturararak sohbet etmesi DOHA (A.A) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü.
29.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:13
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile tokalaşması
İki bakanın oturararak sohbet etmesi DOHA (A.A) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü.
Kaynak: AA