09.09.2019 20:43

Çavuşoğlu, Özersay ve Amcaoğlu ile görüştü

KKTC, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.

Kaynak: DHA