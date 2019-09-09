Çavuşoğlu, özersay ve amcaoğlu ile görüştü

Çavuşoğlu, özersay ve amcaoğlu ile görüştü

Çavuşoğlu, Özersay ve Amcaoğlu ile görüştüKKTC, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.

09.09.2019 20:43
Çavuşoğlu, özersay ve amcaoğlu ile görüştü

Çavuşoğlu, Özersay ve Amcaoğlu ile görüştü

KKTC, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.

Kaynak: DHA
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