Çavuşoğlu, özersay ve amcaoğlu ile görüştü
Çavuşoğlu, Özersay ve Amcaoğlu ile görüştüKKTC, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.
09.09.2019 20:43
Çavuşoğlu, Özersay ve Amcaoğlu ile görüştü
KKTC, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.
Kaynak: DHA