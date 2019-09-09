Çavuşoğlu, özersay ve amcaoğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.
09.09.2019 20:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.
Görüntü Dökümü
Görüntü Dökümü
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-Mevlüt Çavuşoğlu, Kudret Özersay ve Olgun Amcaoğlu'nun görüntüsü
Kaynak: DHA