Çavuşoğlu, özersay ve amcaoğlu ile görüştü

09.09.2019 20:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Mevlüt Çavuşoğlu, Kudret Özersay ve Olgun Amcaoğlu'nun görüntüsü

Kaynak: DHA