Çavuşoğlu: "Özbekistan'ın her yeri tarih, her yeri güzel"
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Çavuşoğlu: "Özbekistan'ın her yeri tarih, her yeri güzel"

Çavuşoğlu: 'Özbekistan'ın her yeri tarih, her yeri güzel'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana vilayetindeki Margilan kentinde bulunan Zanaatkarlar Merkezini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana vilayetindeki Margilan kentinde bulunan Zanaatkarlar Merkezini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Temmuz tarihlerinde Taşkent'te düzenlenecek "Orta ve Güney Asya: Bölgesel İşbirliği, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretine Fergana vilayetinden başlayan Çavuşoğlu, Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Margilan şehrindeki Zanaatkarlar Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, burada merkezin kurucusu İbrahim Sultanov'dan faaliyetler hakkında bilgi aldıktan sonra merkezde Özbek dans toplulukları tarafından icra edilen gösterileri izledi.

Çavuşoğlu merkezi gezerken yerel basına açıklamalarda bulundu. Özbekistan'da, bu defa da Fergana'da bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize bir talimatı var: 'Sürekli kardeş Özbekistan'a gidin, yalnız bırakmayın şeklinde'. Bu defa Taşkent'te düzenlenecek çok önemli bir konferansa katılmak için geldik. Bu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ortaya koyduğu bir vizyon ve inisiyatif, tüm bölge ülkeleri ve ötesine ilişkin bağlantılarla ilgili yani demiryolları, yollar, enerji hatlarının korunması. Bu bakımdan Özbekistan'ın da bir merkez olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak bu vizyoner girişime, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in girişimine destek olmak için geldik" ifadelerini kullandı.

"Özbekistan'ın her yeri tarih, her yeri güzel"

Konferans vesilesiyle uzun zamandır gelmek istediği Fergana'ya gelme fırsatı bulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Geçen sefer biliyorsunuz, Hive, Ürgenç, Semerkant ve Buhara'ya gitmiştim. Özbekistan'ın her yeri tarih, her yeri güzel. Ama ben de bir çiftçi çocuğuyum. Burada da tarım ürünleri var, biraz sonra onları da göreceğiz. Bugün ziyaret ettiğimiz bu fabrika gerçekten ipek özellikli dokumanın merkezi ve Türkiye'de eskiden üretilen Hereke halıların da burada üretildiğini, dokunduğunu gördüm. Bir halıyı dokumak aylar yıllar alıyor. Fergana'yı ziyaret etmekten çok mutluyuz" dedi.

Margilan Zanaatkarlar Merkezi

Atlas, adras kumaşları ve ipek halıları ile dünyaca tanınan Margilan'da 2019 yılında kamu özel ortaklığı ile yapılan Zanaatkarlar Merkezi 2 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Merkezde el yapımı atlas ve adras kumaşlar, ipek halılar üretilirken, hazır giyim defileleri düzenleniyor. Merkez ayrıca ziyaretçiler için alış veriş merkezi bulunuyor. - FERGANA

Çavuşoğlu: 'Özbekistan'ın her yeri tarih, her yeri güzel'
Çavuşoğlu: 'Özbekistan'ın her yeri tarih, her yeri güzel'
Çavuşoğlu: 'Özbekistan'ın her yeri tarih, her yeri güzel'
Çavuşoğlu: 'Özbekistan'ın her yeri tarih, her yeri güzel'
Çavuşoğlu: 'Özbekistan'ın her yeri tarih, her yeri güzel'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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