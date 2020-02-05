Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi
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Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Bakü'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

05.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:14
Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı , yarın 'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi
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