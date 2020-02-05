: Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi

05.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Bakü'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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