Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarladan kavun ve karpuz topladı
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Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarladan kavun ve karpuz topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana vilayetindeki Altıarık ilçesindeki üzüm bağlarına ziyaret ederek, tarladan kavun ve karpuz topladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana vilayetindeki Altıarık ilçesindeki üzüm bağlarına ziyaret ederek, tarladan kavun ve karpuz topladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Temmuz tarihlerinde Taşkent'te düzenlenecek "Orta ve Güney Asya: Bölgesel İşbirliği, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretine Fergana vilayetinden başlayan Çavuşoğlu, Altıarık ilçesindeki üzüm bağlarını ziyaret ederek, tarladan kavun ve karpuz topladı.

Ziyaret kapsamında Bakan Çavuşoğlu'na ve Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov'a eşlik eden Altıarık Belediye Başkanı Holmirza Niyazov, Altıarık'ın tarımcılık tarihi ve bu alanda uygulanmakta olan yeni projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret sırasında yerel üreticilerde ürünlerini sergiledi. Çavuşoğlu, tarladan topladığı kavun ve karpuzun tadına bakarken, "Özbek kavunu, şüphesiz dünyanın en tatlı kavunudur" değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan'ın yaş meyve ve sebze ihracatında yüzde 20'den fazla paya sahip olan Altıarık ilçesi üzümleri, salatalığı, kavun ve karpuzları ile meşhur olarak biliniyor.

(Dilmurod Cumabayev/İHA)

Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarladan kavun ve karpuz topladı
Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarladan kavun ve karpuz topladı
Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarladan kavun ve karpuz topladı
Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarladan kavun ve karpuz topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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