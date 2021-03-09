Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la bir araya geldi
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Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la bir araya geldi

09.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:34
Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov'la görüştü.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Umurzakov'la somut projeleri ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, "Pandemiye rağmen ticaretimiz azalmadı: 2,3 milyar dolar. Hedef, 5 milyar dolar. Tercihli Ticaret Anlaşması'nı sonuçlandırmayı ve Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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