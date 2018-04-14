Çavuşoğlu: Otomotiv Test Merkezinin Temelini Bu Yıl İçinde Atacağız

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılması planlanan otomotiv test merkezinin bu yıl içinde temelinin atılacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir spor tesisi ile spor salonunun açılış törenine katıldı. Ardından Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda teşkilatlarla bir araya gelen Çavuşoğlu, ilçenin Bursa'nın yükselen değeri olduğunu söyledi. Yenişehir'e yapılan yatırımları da değerlendiren Çavuşoğlu konuşmasında, "Hızlı tren ile ilgili ihalemizi tamamladık. Bununla ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Takdir edersiniz ki coğrafi şartları aşmak bazen güç olabiliyor. Türkiye'de temeli atılıp da sonuca ulaştırılamayan o kadar çok yatırım vardı, bunlar Ak Parti iktidarları döneminde teker teker tamamlandı. Klasik bir örnektir, Bolu tünelini bitirilemediği için biz patates deposu yapmıştık. Şimdi olağanüstü şartlar gelişmezse, atılan temellerin hangi tarihte, hangi saatte açılacağına ilişkin gün ve saat verecek duruma geldik. Şimdi Yenişehir'e çok güzel bir hastane yapıyoruz. Hızlı tren de Yenişehir'den geçecek, Bursa merkez ile Yenişehir yakın bir hale gelecek" dedi.

'BİR SENE SONRAYA SIRA VERİYORLAR'

Konuşmasının devamında Yenişehir Otomotiv Test Merkezi yatırımı hakkında bilgiler veren Çavuşoğlu, dış ülkelere test için gönderilen araçlara bir sene sonra sıra geldiğini söyledi. Test merkezinin çok stratejik bir yatırım olduğuna değinen Çavuşoğlu, "İki haftadır Yenişehir Otomotiv Test Merkezi ile ilgili olarak yetkili kurumlardan brifingler alıyorum. Bir Güney Kore firması ihaleyi aldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Ayın 15'inde teknik heyet Güney Kore'ye gidecek, oradaki çalışmalarını tamamlayacak ve bölge ile ilgili gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacağız. Bence otomotiv test merkezi, Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları dışında en stratejik yatırımlardan bir tanesidir. Çünkü burası kara araçlarının yanı sıra savunma sanayiine ait araçların da test merkezidir. Şu an bir araç üretildiğinde bu araç test için İspanya'ya da İngiltere'ye gönderiliyor. Adamlar bir sene sıraya almıyorlar. Böyle araç üretseniz ne olur? Bizim o araçla ilgili, o teknoloji ile ilgili bilgilerimize orada ulaşacaklar. Türkiye'nin gerçekten bu süreçte en önemli ihtiyaç duyduğu yatırımlardan bir tanesi bu test merkezidir ve bu yatırım da Yenişehir'dedir. Şimdi savunma sanayi ile işbirliğini yaptık, artık önümüzde bir engel kalmadı. Önümüzdeki bir buçuk aylık zaman içerisinde Savunma Sanayi İcra Kurulu toplanacak. Biz bu yıl içerisinde buranın temelini atacağız. Bu kadar açık ve net" diye konuştu.

- Bursa