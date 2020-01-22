Çavuşoğlu, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Diyalog İhtiyacı" toplantısında konuştu Açıklaması

22.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin meselesinin Orta Doğu'daki sorunların çözümünün merkezinde yer aldığını vurgulayarak, "Bugün 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine yönelik ihtiyaç her zamankinden daha fazla." dedi.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Küresel Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Diyalog İhtiyacı" başlıklı toplantıya katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, "Filistin meselesi Orta Doğu'daki sorunların çözümünün merkezinde yer alıyor. Bugün 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine yönelik ihtiyaç her zamankinden daha fazla." diye konuştu.

Libya ve Suriye'deki gerginliklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşkes çağrısıyla azaldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede huzur ve istikrarı sağlama çabalarının devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Davos Zirvesi'ne katılan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu-Pedersen görüşmesinde, İdlib'deki durum ve siyasi çözümün devamı bağlamında özellikle Suriye Anayasa Komitesinin işler hale getirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA