Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın video telekonferans yöntemiyle yapılacak Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın video telekonferans yöntemiyle yapılacak Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız yarın video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecektir. Toplantıda son dönemde yaşanmakta olan gelişmeler ışığında Avrupa güvenliğini ilgilendiren meselelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri
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