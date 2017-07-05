Çavuşoğlu: "Olacaksa da Olmayacaksa da Netleşecek. Yarın Resmi Daha Iyi Göreceğiz" - Crans
- Kıbrıs Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması CRANS-MONTANA - İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı kapsamında temaslarını devam ettiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.
- Kıbrıs Konferansı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması CRANS-MONTANA - İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı kapsamında temaslarını devam ettiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.