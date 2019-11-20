Çavuşoğlu'nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
20.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:38
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Görüntü Dökümü
--------------------------------Çavuşoğlu'nun NATO merkezine araçla gelişi
-Çavuşoğlu'nun binaya girişi
Kaynak: DHA