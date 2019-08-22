Çavuşoğlu'nun hedefi Avrupa şampiyonluğu

22.08.2019 13:04

Beyşehirli milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu, Macaristan'da yapılacak olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda "Budapeşte'de birincilik kürsüsüne çıkmak en büyük arzum." dedi.

Milli Takım Antrenörü Ömer Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de düzenlenen Gençler Kick Boks Milli Takım kampının sona ermesinin ardından aynı zamanda kendi salonundan yetiştirdiği sporcu da olan Beyşehirli milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu'nun Macaristan'da bugün başlayacak ve 1 Eylül tarihine kadar devam edecek Avrupa Şampiyonası'nda ay yıldızlı milli forma altında Türkiye'yi temsil edeceğini anımsattı.

Milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu da, Avrupa Şampiyonası'nda hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu belirterek, "Budapeşte'de birincilik kürsüsüne çıkmak, İstiklal Marşı'nı okutmak en büyük arzum." dedi.

Kaynak: AA