Çavuşoğlu: "Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP binasından ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
30.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP binasından ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA