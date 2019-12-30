Çavuşoğlu: "Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık"
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Çavuşoğlu: "Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP binasından ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

30.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:22
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması

Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP binasından ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı 'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık"
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