Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile görüştü

Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile görüştü

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması Çavuşoğlu'nun konuk bakan ile sohbeti Bakanların el sıkışması ve ikili görüşmeye geçişleri ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada...

Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile görüştü

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması
Çavuşoğlu'nun konuk bakan ile sohbeti
Bakanların el sıkışması ve ikili görüşmeye geçişleri ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile görüştü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et