Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile görüştü

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması

Çavuşoğlu'nun konuk bakan ile sohbeti

Bakanların el sıkışması ve ikili görüşmeye geçişleri ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile görüştü.

Kaynak: AA