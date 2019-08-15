Çavuşoğlu: "Nijer'le köklü bağlarımızı ekonomi alanındaki işbirliğimizle daha da güçlendireceğiz"

Çavuşoğlu: "Nijer'le köklü bağlarımızı ekonomi alanındaki işbirliğimizle daha da güçlendireceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi.

15.08.2019 15:37
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi. -2-

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Kaynak: AA
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