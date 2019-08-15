Çavuşoğlu: "Nijer'le köklü bağlarımızı ekonomi alanındaki işbirliğimizle daha da güçlendireceğiz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi.
15.08.2019 15:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi. -2-
ekonomi alanındaki işbirliğimizle daha da güçlendireceğiz"" width="640" height="360" class="meta imgekcl"/>
Kaynak: AA