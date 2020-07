Çavuşoğlu: Nijer'in kalkınmasına yönelik Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile yaptığı görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Geleceğe yönelik ulaşım, inşaat, enerji, madencilik ve diğer taraftan çok önemli tarım alanlarında da...

Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile yaptığı görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Geleceğe yönelik ulaşım, inşaat, enerji, madencilik ve diğer taraftan çok önemli tarım alanlarında da Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Türkiye Nijer ilişkilerini her alanda nasıl geliştirebiliriz detaylı bir şekilde görüşme imkanı bulduk. Nijer'in geleceğe yönelik kalkınma planının büyük bir vizyon olduğunu söylemek isterim. Bu çerçevede özellikle Türk firmalarına güvenerek yer verdikleri için teşekkür ediyorum. Geleceğe yönelik ulaşım, inşaat, enerji, madencilik ve diğer taraftan çok önemli tarım alanlarında da Nijer'in kalkınmasında Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz. Bugün askeri iş birliği alanında, gençlik ve spor alanında anlaşmalar da imzalayacağız. Diğer imzaladığımız anlaşmalarla beraber ilişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirirken, diğer taraftan bunların uygulanmasıyla birlikte iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanıyla teröre karşı iş birliğini de değerlendirdik. Özellikle de Nijer sahil bölgesi, hatta Afrika'nın genel anlamda terörden nasıl etkilendiğini biz de görüyoruz. Terörle mücadelesinde Nijer'i en iyi anlayan ülke Türkiye'dir. Çünkü biz de yıllardır terörün değişik boyutlarıyla mücadele ediyoruz. Tabii bugün Libya başka olmak üzere bölgesel konuları da değerlendirme imkanımız oldu. Libya'daki durumun etkisini her alanda her anlamda komşu ülkeler, sahil bölgesindeki ülkeler ve Nijer hissediyor."

Kaynak: DHA