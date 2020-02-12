Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış...
Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.
12.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:32
Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.- Çavuşoğlu
Kaynak: DHA