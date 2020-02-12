Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış...
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Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış...

Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.

12.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:32
Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış...

Temasları kapsamında 'a gelen Dışişleri Bakanı , Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.

- Çavuşoğlu

Kaynak: DHA
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