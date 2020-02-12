Çavuşoğlu, new york tirana üniversitesi'nde 'balkan araştırmaları merkezi'nin açılış törenine...
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Çavuşoğlu, new york tirana üniversitesi'nde 'balkan araştırmaları merkezi'nin açılış törenine...

Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine katıldıArnavutluk, (DHA)- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.

12.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:15
Çavuşoğlu, new york tirana üniversitesi'nde 'balkan araştırmaları merkezi'nin açılış törenine...

Çavuşoğlu, Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine katıldı

, ()- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı , New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, new york tirana üniversitesi'nde 'balkan araştırmaları merkezi'nin açılış törenine...
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