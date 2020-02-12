Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine...
Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.
12.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:45
Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.
Görüntü Dökümü
------------------------------------Açılış töreninden görüntü
-Çavuşoğlu'nun konuşması
Kaynak: DHA