Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine...
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Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine...

Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.

12.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:45
Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine...

Temasları kapsamında 'a gelen Dışişleri Bakanı , Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Açılış töreninden görüntü

-Çavuşoğlu'nun konuşması


Kaynak: DHA
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